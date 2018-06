The New York Times: Большие надежды на Россию исчезают на Уолл-Стрит

В статье, которая называется «Большие надежды на Россию исчезают на Уолл-Стрит», опубликованной в американской газете The New York Times, Эндрю Росс Соркин пишет о том, что у Goldman Sachs есть офис в Москве. Как и у Citigroup и Morgan Stanley. А также у JPMorgan Chase и у банка Merrill Lynch, подразделения Bank of America.

Предполагалось, что Россия станет быстрорастущим рынком для Уолл-стрит. Но она быстро превращается в потенциальный финансовый кошмар и в сложную, неприятную политическую проблему.

Поскольку отношения между Соединенными Штатами и Россией ухудшились из-за украинского кризиса, а ряд карательных санкций явно замедляет рост российской экономики, банки Уолл-Стрит ломают голову над вопросом: стоит остаться или следует уйти?

Сотрудничество Уолл-стрит с Россией давно вызывает разногласия. Некоторые критики утверждают, что западные банки тихо помогли обогатить правительство президента Владимира Путина, в то время как он игнорировал верховенство права, часто конфискуя активы у политических оппонентов.

«За экономическими санкциями против России скрыта поддержка Путина банками Уолл-стрит», – написал недавно Роберт Б. Райх, бывший министр труда США. «Morgan Stanley, например, заработал приблизительно 360 млн. долл. инвестиционно-банковских сборов в России с 2002 по 2013 гг. Банк провел первичное публичное размещение акций «Роснефти» на 10 млрд. долл., и помог превратить эту гигантскую государственную нефтяную компанию России в крупнейшего в мире производителя нефти, акции которой свободно обращаются на открытом рынке ценных бумаг. Он добавил: «Разве есть что-нибудь, чего банки Уолл-Стрит не будут делать, чтобы заработать больше денег?»

За последнее десятилетие российские компании произвели около 8 млрд. долл. в банковских сборах, по данным подразделения Thomson Reuters’ Deals Intelligence. Deutsche Bank является главным бенефициаром российских сборов в течение последних десяти лет, имея долю на рынке в размере 8,3 %, за ним следует Morgan Stanley с 6,22 %, Citigroup с 6,16 % и JPMorgan с 5,9 %.

Две крупнейших российских государственных компании больше всего генерировали сборы –«Газпром» и «Роснефть» –, выплатив около 600 млн. долл.

Когда отношения между Соединенными Штатами и Россией были более доброжелательными, Джон Мак, бывший исполнительный директор Morgan Stanley, был принят в совет директоров «Роснефти» с личного одобрения г-на Путина, как сообщалось в Bloomberg News. Г-н Мак ушел в отставку в конце мая, когда напряженность в отношениях между двумя странами накалилась. Он утверждает, тем не менее, что его уход никак не связан с политическими проблемами.

Но он ушел в то время, как Morgan Stanley продавал свой бизнес по торговле нефтью одному из подразделений «Роснефти», согласно договору, который был подписан в конце 2013 г., но все еще необходимо получить разрешения от государства, в том числе в Комитете по иностранным инвестициям США, чья миссия заключается в «определении степени влияния таких сделок на национальную безопасность Соединенных Штатов».

Сделка Morgan Stanley с «Роснефтью» похожа на странную головоломку: Правительство Соединенных Штатов подталкивало банки, такие как Morgan Stanley, к тому, чтобы продать свой бизнес сырьевых товаров. Банк, естественно, искал наиболее логичного покупателя, но сделка находится в подвешенном состоянии из-за политических проблем.

Большинство американских банков задаются вопросом: что делать со всеми своими сотрудниками, которые «сидят у них на руках», по словам топ-менеджера крупного банка. Хотя российская экономика имеет огромный потенциал, если политическая напряженность спадет, а санкции отменят, может понадобиться несколько лет, чтобы нажить там капитал, и банкам, скорее всего, придется потратить десятки миллионов долларов, если не больше, чтобы продолжать свои операции.

У большинства американских банков есть офисы в Москве, где работают, по меньшей мере, по 100 человек, а в некоторых намного больше. Citigroup имеет около 50 филиалов в России.

Компания Goldman конкретно упомянула в своем последнем ежеквартальном отчете, что «политическая ситуация в Ираке, России и Украине негативно сказывается на настроениях рынка по отношению к этим странам», и объем кредитных вложений в Россию зафиксировался на уровне около 1 млрд. долл.

По оценкам, отток капитала из страны в этом году мог составить около 100 млрд. долл., что делает инвестиции, слияния и приобретения практически невозможными.

Blackstone Group, частная инвестиционная компания, планирует закончить делать инвестиции в России в этом году, по словам человека, принимавшего участие в процессе принятия решения. Британская газета Financial Times сообщила, что Blackstone не планирует возобновлять консалтинговый контракт с одним из ведущих финансистов страны, который, согласно условиям контракта, производил разведку для Blackstone. Ее соперник, компания Carlyle Group дважды пыталась открыть офис в России, но в итоге отказалась от этой идеи.

На саммите Bloomberg самых влиятельных людей в финансовой сфере на Манхэттене в понедельник, Патрик Хили, заместитель исполнительного директора компании Hellman & Friedman, частной акционерной компании, заявил: «Если вы не обязаны инвестировать в Россию, зачем вам это делать?»

Тем не менее, это не дает ответ на вопрос о том, что случается с банком, который покидает страну, а позже пытается вернуться. Goldman ушла с российского рынка в конце 1990-х, а затем ей понадобилось почти десять лет чтобы восстановить свою позицию.

Кроме того, нельзя, конечно же, забывать и о политических расчетах и связях с общественностью.

Ранее в этом году Белый дом дал указание исполнительным директорам американских компаний, в том числе банков, отказаться от участия на ежегодном Петербургском международном экономическом форуме, который часто называют российским Давосом. Практически ни один из главных исполнительных директоров с Уол-стрит не приехал на мероприятие, получив приглашение. Из-за этих отказов представитель Министерства экономического развития России публично раскритиковал правительство Соединенных Штатов. «Мы сожалеем, что руководители некоторых американских компаний отказались от участия», – сказал чиновник, «и связано это с беспрецедентным давлением, которое администрация США оказывает на бизнес».

На конференции г-н Путин был еще более резким: «В современном, взаимозависимом мире, экономические санкции, которые используются как инструмент политического давления, могут иметь эффект бумеранга, и в итоге они оказывают влияние на бизнес и экономику стран, которые ввели их».

Это именно то, что беспокоит Уолл-стрит.