В РФ создали антивоенное движение. Планируют работать "мягко", чтобы не успевали "сажать"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Одесском кризисном медиа-центре во время пресс-конференции по скайпу сообщила руководитель отделения Объединенного гражданского фронта в Санкт-Петербурге, организатор «Маршей несогласных» Ольга Курносова.

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«На прошлой неделе мы создали Российское антивоенное движение», - сказала Курносова.

По ее словам, одна из основных целей новой организации – консолидирование различных групп любой политической направленности, но протестующих против войны в Украине.

«Хотим втянуть в свою орбиту активистские группы. Украина – вопрос, который может объединить всех. Нам важно только одно – какую позицию они занимают в отношении Украины», - акцентировала Курносова.

В то же время она отметила, что российской оппозиции необходимо действовать «как можно мягче», так как в РФ «ситуация опасна» - «современная российская власть гораздо более жестока» чем в СССР в 1980-х.

«Как только у нас появятся первые успехи, начнется новая волна «посадок». Нам нужно делать так мягко, чтобы успехи появились до того, как начнут сажать. И дело не в том, что, например, я боюсь, а в том, что это отодвинет успех. Зачем им в этом помогать?», - сказала Курносова.

По ее словам, 21 сентября на Марш мира в Москве вышли 100 тыс. человек, большая часть которых - жители столицы РФ, но приехали также из Воронежа, Рязани, Санкт-Петербурга.

По мнению Курносовой, столь массовая акция для правительства страны – определенный сигнал, так как президент России Владимир Путин «больше всего боится уличной демократии», опасается, чтобы в Москве не произошел Майдан.

«Человек, который смотрит только телевизор и не пользуется Интернетом, просто не мог знать о марше. Конечно это еще не те 100 тысяч, которые готовы выйти и не уйти, пока к их требованиям не прислушаются. Но в условиях тотальной изоляции на ТВ 100 тысяч – очень много. Это 100 тысяч сердец, которые открыто поддерживают Украину», - сказала Курносова. Она рассказала, что одна из «наших любимых кричалок: «Киев – братья, хунта – в Кремле!». Что крупные российские телеканалы (например, ОРТ) вообще не сообщили о марше – ни анонсом, ни по факту, а другие – значительно занизили численность участников.

На место проведения марша пришли порядка 100 "титушек" с флагами так называемых «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики», которых охраняла полиция.

Как отметила Курносова, "титушки" побоялись предпринимать какие-либо действия во время акции, только непродолжительное время бросали помидоры и майонез в колонну, что создало своего рода курьезную ситуацию, так как продукты попали в полицейских. Однако полиция, по словам общественницы, получившая приказ «титушек» не трогать, никаких действий для задержания хулиганов не предприняла.

«На улицу вчера вышла думающая Россия. Позиция думающей России – безоговорочная поддержка Украины. Наше требование – вывод всех российских военных с территории Украины и прекращение поставок всех видов оружия», - заявила Курносова.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября вМоскве несколько десятков тысяч россиян приняли участие в Марше мира против агрессии России в Украине.

Многие участники акции в знак солидарности с Украиной прикрепили к одежде желто-голубые ленты, многие держат в руках государственные флаги Украины и России, а также флаги различных российских оппозиционных партий и движений. Некоторые участники акции одеты в одежду цветов украинского государственного флага.

Кроме этого, участники несли плакаты с надписями: «Нет войне», «Ла-ла-ла… останови войну», «Пробач мені, Україно», «Руки прочь от Украины», «Вместе остановим войну», «Я не хочу войны», «Путину нужны рабы и враги, России они не нужны, матерям не нужны гробы», «Россия не ведет войны, откуда же «национал-предатели», «враги» и безымянные могилы?».