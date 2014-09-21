В Москве десятки тысяч россиян участвуют в Марше мира

Как передает собственный корреспондент УНИАН, Марш пройдет по ранее согласованному с мэрией Москвы маршруту от Пушкинской площади (Страстного бульвара) по бульварам, затем по проспекту Академика Сахарова до пересечения с Садовым кольцом.

Читайте такжеВ Новосибирске полиция и провокаторы сорвали Марш мира (фото)

Многие участники акции в знак солидарности с Украиной прикрепили к одежде желто-голубые ленты, многие держат в руках государственные флаги Украины и России, а также флаги различных российских оппозиционных партий и движений. Некоторые участники акции одеты в одежду цветов украинского государственного флага.

Кроме этого, можно увидеть плакаты с надписями: «Нет войне», «Ла-ла-ла… останови войну», «Пробач мені, Україно», «Руки прочь от Украины», «Вместе остановим войну», «Я не хочу войны», «Путину нужны рабы и враги, России они не нужны, матерям не нужны гробы», «Россия не ведет войны, откуда же «национал-предатели», «враги» и безымянные могилы?». Многие собравшиеся держат в руках портреты российских военнослужащих, погибших на территории Донбасса.

Участники акции поют гимн Украины, а также скандируют: "Нет войне!", "Слава Украине! Героям слава!" Некоторые исполняют популярную кричалку украинских фанатов "Ла-ла-ла..."

Как сообщал УНИАН, перед проведением Марша полиция усилила меры безопасности. В частности, пропускала всех участников через металлоискатели. Небо над местом проведения акции патрулирует полицейский вертолет.