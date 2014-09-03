Украинцев хотят временно лишать гражданства за преступления против национальной безопасности

Под санкции могут попасть лица, в отношении которых вынесен обвинительный приговор за преступление против основ национальной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании комитета.

Как объяснил автор законопроекта, народный депутат Валентин Королюк, речь идет о временном прекращении гражданства для граждан Украины, в отношении которых вынесен приговор по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за преступление против основ национальной безопасности.

“Конституция запрещает лишать гражданства граждан Украины, которые получили его по праву рождения в Украине, но мы этим законопроектом предлагаем не лишать, а прекращать. Это будет своеобразный вид наказания, дополнительный к основному, - лишение свободы. Человек, в отношении которого приостановлено гражданство, не сможет осуществлять право собственности, принимать участие в избирательном процессе”, - сказал Королюк.

Читайте такжеВ Раде предлагают ввести уголовную ответственность за двойное гражданствоОн отметил, что попытается убедить председателя Верховной Рады Александра Турчинова, чтобы этот законопроект был вынесен на первое чтение еще на заседании ВР этого, седьмого созыва.