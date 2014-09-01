В Горловке боевики захватили детей, чтобы показать "первое сентября" для российского ТВ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

"В Горловке террористы захватили среднюю школу № 4 в центре города. Для этого улицы Пушкинская и Комсомольская заблокированы автомобилями и выставлено оцепление. В здании школы находилось до двух десятков вооруженных боевиков, которые привезли перепуганных первоклассников с традиционным звонком и перед многочисленными российскими телегруппами заставили малышей имитировать первое сентября как счастливое начало нового учебного года.

Читайте такжеТеррористы хотят вывезти из Донецка около 150 детей-сиротОднако, по сообщениям очевидцев, на самом деле детей в школе не было, а своеобразный «спектакль» организовали для российских зрителей", - сказал Лысенко.

По его словам, в 70-ти школах Мариуполя будут учиться 1000 детей-переселенцев, прибывших из городов, оккупированных боевиками.

Напомним, ранее ради информационной картинки боевики Донбасса захватывали и вывозили в Россию детей-сирот, которых пытались эвакуировать из зоны АТО.