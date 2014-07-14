В Донецкой области террористы похищают детей-сирот и вывозят в Россию

Об этом сообщила на своей странице в Facebook и.о. начальника управления информационной политики и по вопросам прессы Донецкой облгосадминистрации Елена Малютина.

"Детей из Марьинского интерната вывозят. Прямо сейчас, несмотря на обещания, детей из Марьинского интерната на газелях вооруженные представители ДНР вывозят в Россию. Ни разрешения на вывоз детей, тем более ни согласия детей у ДНР нет," - написала Малютина.

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Ранее УНИАН сообщал о попытке террористов вывезти сирот из Марьинской школы-интерната. В частности, 11 июля, в 15.00 в интернат пришли вооруженные люди во главе с «замминистра социальной политики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Еленой Коровкиной.