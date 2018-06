Итальянские СМИ: Путин заявил Баррозу, что возьмет Киев "за две недели"

Об этом пишет Зеркало Недели со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica, описывая разговор европейских лидеров на саммите Евросоюза в субботу.

Президент Украины Петр Порошенко описал острую ситуацию на востоке своей страны и призвал Европу ввести новые санкции против России, которая ввела на Донбасс бронетехнику и тысячи своих солдат.

Однако из 28-ми членов ЕС Венгрия и Словакия выступили против новых ограничений против Кремля, опасаясь, что санкции могут навредить и им.

Читайте такжеСМИ: Словакия, Венгрия, Чехия и Кипр выступили против ужесточения санкцийПрезидент Литвы Даля Грибаускайте подвергла жесткой критике Россию и заявила, что она воюет не только с Украиной, "но и с Европой". При этом литовский президент призвала помочь Украине так же, как курдам в Ираке.

Канцлер Германии Ангела Меркель тоже выступила за более жесткие санкции, заметив провал всех переговоров с Москвой.

"Несмотря на усилия, которые мы сделали, чтобы сохранить дипломатические каналы открытыми, Путин дал пустые обещания и продолжил дальше подогревать ситуацию на Востоке Украины", - сказала Меркель.

После нее слово взял президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, который рассказал об угрозах Путина во время телефонного разговора. Издание пишет, что Баррозу попытался спросить Путина о вторжении российских войск на Восток Украины. Но российский президент якобы сразу начал угрожать.

Читайте такжеЕвросоюз может ввести запрет на покупку госдолга России"Проблема заключается в том, что если я захочу взять Киев, то сделаю это за две недели", - якобы процитировал Путина президент Еврокомиссии.

По мнению итальянского обозревателя, этим президент России хотел предостеречь Евросоюз от дальнейших жестких санкций.

В это же время, премьер-министр Великобритании призвал не позволить России захватить еще и Восток Украины безнаказанно, как ему это удалось с Крымом. Как пишет La Repubblica, он сравнил ситуацию в Украине с мюнхенским соглашением, когда западные лидеры согласились отдать Адольфу Гитлеру часть Чехословакии.

Информацию об угрозах Путина подтвердили источники Fanancial Times в руководстве ЕС.

"Высокопоставленный чиновник из структур ЕС подтверждает: Путин сказал Баррозу, что, если бы в действительности напал на Украину, то был бы в Киеве за две недели", - написал глава брюссельского бюро газеты Financial Times Питер Шпигель в Твиттере.

