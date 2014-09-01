Итальянские СМИ: Путин заявил Баррозу, что возьмет Киев "за две недели"
Президент России Владимир Путин якобы пригрозил президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлу Баррозу "захватить Киев за две недели", если он захочет.
Об этом пишет Зеркало Недели со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica, описывая разговор европейских лидеров на саммите Евросоюза в субботу.
Президент Украины Петр Порошенко описал острую ситуацию на востоке своей страны и призвал Европу ввести новые санкции против России, которая ввела на Донбасс бронетехнику и тысячи своих солдат.
Однако из 28-ми членов ЕС Венгрия и Словакия выступили против новых ограничений против Кремля, опасаясь, что санкции могут навредить и им.
Читайте такжеСМИ: Словакия, Венгрия, Чехия и Кипр выступили против ужесточения санкцийПрезидент Литвы Даля Грибаускайте подвергла жесткой критике Россию и заявила, что она воюет не только с Украиной, "но и с Европой". При этом литовский президент призвала помочь Украине так же, как курдам в Ираке.
Канцлер Германии Ангела Меркель тоже выступила за более жесткие санкции, заметив провал всех переговоров с Москвой.
"Несмотря на усилия, которые мы сделали, чтобы сохранить дипломатические каналы открытыми, Путин дал пустые обещания и продолжил дальше подогревать ситуацию на Востоке Украины", - сказала Меркель.
После нее слово взял президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, который рассказал об угрозах Путина во время телефонного разговора. Издание пишет, что Баррозу попытался спросить Путина о вторжении российских войск на Восток Украины. Но российский президент якобы сразу начал угрожать.
Читайте такжеЕвросоюз может ввести запрет на покупку госдолга России"Проблема заключается в том, что если я захочу взять Киев, то сделаю это за две недели", - якобы процитировал Путина президент Еврокомиссии.
По мнению итальянского обозревателя, этим президент России хотел предостеречь Евросоюз от дальнейших жестких санкций.
В это же время, премьер-министр Великобритании призвал не позволить России захватить еще и Восток Украины безнаказанно, как ему это удалось с Крымом. Как пишет La Repubblica, он сравнил ситуацию в Украине с мюнхенским соглашением, когда западные лидеры согласились отдать Адольфу Гитлеру часть Чехословакии.
Информацию об угрозах Путина подтвердили источники Fanancial Times в руководстве ЕС.
"Высокопоставленный чиновник из структур ЕС подтверждает: Путин сказал Баррозу, что, если бы в действительности напал на Украину, то был бы в Киеве за две недели", - написал глава брюссельского бюро газеты Financial Times Питер Шпигель в Твиттере.
Sr #EU official confirms #Putin told @BarrosoEU that he could be in #Kiev in 2 weeks if he were really invading #Ukraine.
— Peter Spiegel (@SpiegelPeter) September 1, 2014