Австралия поставит оружие курдам для борьбы с исламистами

Об этом заявил премьер-министр Австралии Тони Эбботт, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

«Правительство США попросило Австралию помочь перевезти военную технику, в том числе боеприпасы и оружие. Самолеты C-130 Hercules и C-17 Globemaster ВВС Австралии присоединятся к самолетам других стран, в том числе Канады, Италии, Франции, Великобритании и США, чтобы выполнить это важное задание», - заявил Эбботт.

Читайте такжеКурды в Сирии воюют и с правительством, и с исламистамиПо данным агентства, в среду США объявили, что оружие и военную технику курдам также обязались поставить Албания, Хорватия и Дания.

С начала июня в Ираке активизировалась группировка «Исламское государство». Боевики, воевавшие до последнего времени в Сирии, начали наступление на северные и западные районы Ирака. В конце июня ИГ объявила о создании «исламского халифата» на подконтрольных ей территориях в Ираке и Сирии. Власти Ирака обратились к международному сообществу за помощью в противодействии ИГ. Особо напряженная ситуация сложилась на севере страны, где боевики угрожают геноцидом этноконфессиональному меньшинству курдов-езидов.