Гелетей: Операция по освобождению Донбасса от боевиков завершена, мы должны обороняться от России

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Россия проиграла гибридную войну Украине. Наши Вооруженные Силы уверенно теснили банды российских наемников, уничтожали диверсантов и спецназовцев. Именно поэтому Кремль вынужден был перейти к полномасштабному вторжению своих регулярных войск на территорию Донбасса. Сегодня мы уже имеем дело с дивизиями и полками. Завтра это могут быть корпуса", - подчеркнул Гелетей.

Он отметил, что операция по освобождению Востока Украины от террористов завершена.

"Мы должны срочно выстраивать оборону от России, которая пытается не только закрепиться на территориях, ранее оккупированных террористами, но и осуществлять наступление на другие территории Украины", - считает министр обороны.Читайте такжеСоветник Авакова : вторжение России произошло еще 24 августа

Он считает, что в страну пришла война, которую Европа не видела со времен Второй Мировой. В такой войне потери будут исчисляться не сотнями, а десятками тысяч.

"По неофициальным каналам российская сторона уже несколько раз угрожала, что в случае продолжения сопротивления, они готовы применить против нас тактическое ядерное оружие. Для того, чтобы выстоять, нам необходима полная консолидация всех имеющихся сил", - подчеркнул он.

По словам министра обороны, призывы к снятию с должности Начальника Генерального Штаба генерала Муженко является провокацией РФ, поскольку, по словам министра, именно Муженко был "архитектором украинских побед на Востоке".

"Именно он спланировал и осуществил блестящую операцию по фактическому освобождению украинского Донбасса. Если бы не российское вторжение мы бы неизбежно завершили бы активную фазу АТО уже в начале октября, освободив всю территорию. Кадровые изменения должны быть направлены на усиление, а не ослабление армии. За последнюю неделю от командования были отстранены 6 старших офицеров. На их место поставлены молодые командиры, которые доказали свою способность в боях", -говорится в сообщении.Читайте такжеВ Украине действует не менее четырех тактических батальонов вооруженных сил России - СНБО

Гелетей считает, что сегодня Украина должна продемонстрировать готовность дать отпор агрессору.

"Россия уже заплатила дорогую цену за вторжение. Сотни российских солдат и офицеров навсегда нашли пристанище в украинском черноземе. Критическое количество потерь неизбежно отрезвит Россию. Но для этого мы должны отказаться от паникерства и показать, что украинцы не собираются сдаваться. Это - наша Великая Отечественная Война и мы в ней непременно победим", - подытожил министр в своем обращении.