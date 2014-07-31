Активная фаза АТО может быть завершена раньше, чем через месяц - начальник Генштаба
09:25, 31 июля 2014Политика
0
Активная фаза АТО может быть завершена раньше, чем через месяц, считают в Генштабе.
начальник Генштаба Муженко вместе с Президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Гелетеем/ Фото: УНИАН
Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Виктор Муженко об этом заявил в интервью журналу Новое время. Читайте такжеС начала проведения АТО ранены 1434 украинских военных
"Я не хотел бы называть конкретные сроки, но активная фаза АТО будет завершена в недалеком будущем. Я думаю, что... Не хочу заранее загадывать, называть количество дней и месяцев. Наверное, это случится раньше чем через месяц", сказал Муженко, отвечая на вопрос о том, когда завершится антитеррористическая операция на востоке Украины.
Полную версию интервью Муженко читайте в новом выпуске журнала Новое время.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter