Активная фаза АТО может быть завершена раньше, чем через месяц - начальник Генштаба

Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Виктор Муженко об этом заявил в интервью журналу Новое время. Читайте такжеС начала проведения АТО ранены 1434 украинских военных

"Я не хотел бы называть конкретные сроки, но активная фаза АТО будет завершена в недалеком будущем. Я думаю, что... Не хочу заранее загадывать, называть количество дней и месяцев. Наверное, это случится раньше чем через месяц", сказал Муженко, отвечая на вопрос о том, когда завершится антитеррористическая операция на востоке Украины.

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