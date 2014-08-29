Обама: Важно признать, что военного решения ситуации в Украине не будет

США не рассматривают варианта военного вмешательства в разрешение конфликта в Украине.

Об этом сказал президент США Барак Обама на пресс-конференции в Вашингтоне, которую транслировал сайт Белого дома.

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«Мы не используем военные методы для решения украинской проблемы. То, что мы делаем, это мобилизация международного сообщества, чтобы нажать на Россию», - заявил он.

«Я думаю, что очень важно признать, что военного решения этой проблемы не будет в будущем», - подчеркнул Обама и заметил, что США «не ищут военного противостояния с Россией».

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В то же время президент США отметил, что его страна не планирует отказываться от «твердой позиции» в этом вопросе.

По мнению Обамы, Россия своими действиями в Украине «ослабляет, а не усиливает свою позицию», и впоследствии это будет становиться «все более очевидным».