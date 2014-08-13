Число погибших в конфликте в Украине за 2 недели почти удвоилось

Об этом сообщило Управление ООН по правам человека, передает Reuters.

"Рост количества жертв конфликта вызван его эскалацией", - сказала пресс-секретарь ООН по правам человека Сесиль Пуйи, сообщив, что в среднем, за день гибнет более 60 украинцев.

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По ее словам, со средины апреля по 10 августа ранения получили почти 5000 человек.

В сообщении уточняется, что цифра по количеству жертв включает в себя потери среди военнослужащих сил АТО, вооруженных групп и гражданских лиц. Сесиль Пуйи уточнила, что это "очень консервативные оценки".

В сообщении Reuters не уточняется, включены ли в данные о погибших потери среди русских наемников.