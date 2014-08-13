Число погибших в конфликте в Украине за 2 недели почти удвоилось
15:26, 13 августа 2014Общество
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Количество погибших в конфликте в Украине почти удвоилось за последние 2 недели. Так, по состоянию на 26 июля общее число погибших составляло 1129 человек, а на 10 августа их было уже 2086.
REUTERS
Об этом сообщило Управление ООН по правам человека, передает Reuters.
"Рост количества жертв конфликта вызван его эскалацией", - сказала пресс-секретарь ООН по правам человека Сесиль Пуйи, сообщив, что в среднем, за день гибнет более 60 украинцев.
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По ее словам, со средины апреля по 10 августа ранения получили почти 5000 человек.
В сообщении уточняется, что цифра по количеству жертв включает в себя потери среди военнослужащих сил АТО, вооруженных групп и гражданских лиц. Сесиль Пуйи уточнила, что это "очень консервативные оценки".
В сообщении Reuters не уточняется, включены ли в данные о погибших потери среди русских наемников.
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