НАТО сможет продать Украине оружие, если она попросит - Бюро нацбезопасности Польши

Объединенные в военно-политический блок НАТО государства могут продать Украине необходимое ей для борьбы с сепаратистами вооружение, если украинская власть обратится с такой просьбой на ближайшем саммите альянса в начале сентября в Великобритании.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Станислав Кожей.

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"Это будет зависеть от того, попросит ли президент Украины о чем-то на заседании комитета Украина-НАТО, или нет", - сказал Кожей, комментируя возможную продажу оружия украинцам.

Он отметил, что западные страны, входящие в НАТО, могут продать оружие Украине и без согласования с другими странами Альянса, однако отметил, что такое решение лучше принимать вместе, чем в одиночку.

"Государства - члены НАТО не должны получать согласие Альянса, потому что дело оружия, его продажи относится к национальной компетенции ... Конечно, на саммите НАТО может быть определенная координация, как это делаем, что делаем, потому что речь о том, чтобы эти действия выглядели как общие, а не индивидуальные, потому что тогда это имеет другую силу поражения в сфере информации и дипломатии", - сказал он.

Руководитель BBN, которое является совещательным органом президента Польши и аналогом Совета национальной безопасности и обороны Украины, сказал, что он лично не видит никаких причин, почему западные государства не должны продавать оружие Украине.

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"Нет никаких противопоказаний, чтобы продавать Украине оружие. Тем более, что вторая сторона постоянно получает новое вооружение", - сказал Кожей и одновременно отметил, что это его частное мнение. Он подчеркнул, что этими вопрос в Польше занимается Министерство обороны.

Кожей отметил, что передача самого вооружения, в зависимости от вида, может занять от "нескольких дней".

Как сообщал УНИАН, в конце июля министр обороны Польши заявлял, что украинская власть может рассчитывать на новую военную помощь от стран НАТО после саммита Альянса, который состоится 4-5 сентября. В этом мероприятии должен принять также участие президент Украины Петр Порошенко.

Ранее на этой неделе появилась информация о том, что Польша может продать Украину оружие после сентябрьского саммита НАТО, но польское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что украинские власти не обращались к ним с такой просьбой.

Украина с апреля этого года ведет антитеррористическую операцию с поддерживаемыми Россией боевиками, которые провели никем не признанные референдумы о создании отдельных республик в Донецкой и Луганской областях, которые украинская власть признала "террористическими организациями".

Сегодня украинская власть обвиняет Россию в открытом военном вторжении на юге Донбасса. В частности, поступают сообщения о блокировании города Новоазовск российскими военными.

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт написал у себя в Twitter: "Сейчас мы явно наблюдаем бои между регулярными силами России и Украины. Существует четкое название этого".

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что надо дать объяснение сообщениям о появлении российских войск на территории Украины.

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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и председатель Европейского совета Херман ван Ромпей заявили о необходимости оказать давление на Россию со стороны Евросоюза, чтобы добиться деэскалации ситуации на востоке Украины.

В США считают, что Россия ведет прямое контрнаступление в Донецкой и Луганской областях.