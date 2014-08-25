Польша может продать Украине оружие после саммита НАТО - СМИ

Об этом сообщил в понедельник польский телеканал TVN24 Biznes и Świat со ссылкой на собственные источники.

”Украинские власти обратились к Польше с просьбой продать Киеву вооружение. Польша пока не ответила на такую просьбу. Правительство ожидает саммита НАТО, где может быть принято решение о продаже оружия странами-членами альянса”, - отмечает телеканал.

На запланированном на 4-5 сентября саммите 28-стран НАТО, среди прочего, планируют обсудить новую систему обороны в связи с агрессией России, которая в марте этого года вопреки международному праву присоединила в свой состав украинской Крым и с апреля поддерживает дестабилизацию на Донбассе. В конце июля о возможной дополнительной военной помощи для Украины после саммита НАТО говорил польский министр обороны.

Ранее в этом месяце министр иностранных дел Украины Павел Климкин в очередной раз обратился к западным государствам помочь украинской власти с вооружением, которое, по его словам, ”облегчило бы” проведение антитеррористической операции на Донбассе.

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С начала АТО в апреле этого года Украина в рамках зарубежной военной помощи получила от ряда стран, в частности, США военное оборудование, среди которого бронежилеты, приборы ночного видения и сухпайки. На прошлой неделе польское министерство обороны объявило о предоставлении украинской армии 320 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, матрасы и одеяла.

Россия пятый месяц поставляет на Донбасс пророссийским боевикам современную военную технику, среди которых танки, бронетранспортеры, пушки, установки ”Град” и системы противовоздушной обороны, а также усиливает их профессиональными российскими военными.