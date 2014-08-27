В МВД не советуют "стратегам РФ" идти на Мариуполь: батальон "Азов" получил тяжелое вооружение

По принятому накануне постановлению Кабинета министров об ускоренной передаче оружия в течении 48 часов, батальон "Азов" за вечер 26 августа и ночь с 26 на 27 августа получил от Министерства обороны артиллерийские установки "ЗУ-23-2" и другое тяжелое вооружение, необходимое для эффективного отражения атак противника.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Только что говорил с командиром спецбатальона милиции "Азов" Андреем Билецким. В общем, я бы не советовал российским стратегам идти на Мариуполь - всю Вашу бронетехнику мы сожжем и уничтожим еще на дальних подступах к городу. Также быстро мы отработаем вопросы довооружения остальных наших добровольческих батальонов милиции и Нацгвардии", - написал Геращенко.

Накануне до поздней ночи, отметил он, совместно с Департаментом вооружения Генштаба ВСУ отрабатывалась схема взаимодействия по передаче вооружения и бронетехники добровольческим подразделениям Нацгвардии и милиции.

"Могу сказать, что с Генштабом по линии вооружений вчера найдено полное взаимопонимания и отлажено взаимодействие. Теперь осталось сегодня сделать то же самое с соответствующими подразделениями Министерства обороны и дело пойдет вперед семимильными шагами", - отметил Геращенко.

Он также подчеркнул, что "у нас есть достаточное количество БТР старых конструкций (БТР-60 и БРДМ-1 и 2), которые старенькие, ржавые и пока не на ходу, но мы их сможем всем миром отреставрировать и пустить в бой для прикрытия наших добровольческих батальонов какой - никакой, но броней".

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Срок восстановления может занять примерно месяц, отметил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 25 августа командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил, что до 50 единиц бронетехники из России незаконно пересекли украинскую границу в районе Новоазовска Донецкой области, при этом большая часть этой техники направилась в район Мариуполя.