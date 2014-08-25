В "Азове" заявляют, что подбили танк и взяли в плен двух российских десантников

Об этом написал советник главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Только что говорил с командиром спецбатальона МВД "Азов" Андреем Белецким. Он сообщил мне, что час назад разведывательно-диверсионная группа "Азова" под руководством "Боцмана" взорвала на управляемом фугасе танк российских террористов под Новоазовском. Горел танк на отлично!", - написал он.

Читайте такжеАрмия нанесла удар по командному пункту и складу боеприпасов боевиков - штабТакже на странице группы батальона "Азов" в Facebook один из бойцов написал о захваченных в плен российских десантниках из 98-й бригады.

"Путин начал войну. На Мариуполь идет 98 бригада ВДВ России. Захвачено двое пленных. Они были уверены, что проводятся учения, и очень удивлены что начинают Третью Мировую.Техники из Киева по-прежнему нет", - написал он.