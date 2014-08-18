Глава украинского МИД дает понять, что Берлинские переговоры не дали положительного результата

Это следует из его записи в Твиттере.

"Нет места компромиссу там, где государство должно пересечь свою красную линию. Украина ее не пересекла. Чувствовал поддержку наших партнеров", - написал Климкин.

Как известно, переговоры между министрами иностранных дел Украины, России, Германии и Франции продолжались около пяти часов.