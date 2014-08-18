Глава украинского МИД дает понять, что Берлинские переговоры не дали положительного результата

01:29, 18 августа 2014
Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин дает понять, что переговоры в Берлине по урегулированию украинского кризиса не дали положительного результата.

УНИАН

Это следует из его записи в Твиттере.

"Нет места компромиссу там, где государство должно пересечь свою красную линию. Украина ее не пересекла. Чувствовал поддержку наших партнеров", - написал Климкин.

Как известно, переговоры между министрами иностранных дел Украины, России, Германии и Франции продолжались около пяти часов.

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