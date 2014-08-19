BBC: В Крыму запретили митинг в честь Дня памяти жертв сталинизма и нацизма

Об этом сообщил руководитель секретариата Меджлиса Дилявер Акиев, передает BBC Украина.

В документе о запрете мероприятия, обнародованном Акиевым, мэрия Симферополя аргументировала свой отказ жаркой погодой.

"Проведение заявленного публичного мероприятия может отрицательно повлиять на состояние их (митингующих - Ред.) здоровья и вызвать обострение хронических заболеваний, а в ряде случаев привести к перегреву организма и резкому ухудшению самочувствия", - заявили в мэрии.

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Дилявер Акиев рассказал, что власти Симферополя зато посоветовали ему провести этот митинг в помещении.

18 мая власти аннексированного Крыма запретила проведение в центре Симферополя ежегодного траурного митинга памяти жертв депортации крымскотатарского народа. А 26 июня запретили проводить в центре города ежегодный праздник ко Дню крымскотатарского флага.