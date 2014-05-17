В День памяти жертв депортации крымским татарам предложили ограничиться митингом на кладбище

Самопровозглашенный «премьер-министр Крыма Сергей Аксенов считает нецелесообразным проведение памятных массовых мероприятий в центре Симферополя и предлагает провести мероприятия в районе мусульманского кладбища «Абдал». Об этом говорится в соответствующем решении, распространенном пресс-службой «Совета министров» Крыма в субботу, 17 мая, передает Радио Свобода.

Согласно документу, в городах и районных центрах памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации 18 мая, рекомендуют провести с 11 до 13 часов, а председателям райгосадминистраций и руководителям местного самоуправления принять в них участие.

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Как передает сайт «Крим.Реалии», в Крыму на зданиях госучреждений, предприятий и организаций 18 мая будут приспущены флаги в память о жертвах депортации крымских татар, греков, армян, болгар и немцев.

Ранее самопровозглашенный «премьер» Крыма Сергей Аксенов запретил проведение массовых мероприятий в Крыму до 6 июня, что возмутило руководство Меджлиса.

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В воскресенье, 18 мая, исполняется 70 лет со дня депортации сталинским режимом крымскотатарского народа. Причиной высылки целого народа были названы факты якобы массового коллаборационизма и сотрудничества большой части крымских татар с немецкими и румынскими оккупантами во время Второй мировой войны. По оценкам историков, в ссылке от невыносимых условий, голода, болезней погибли более 40% переселенных.