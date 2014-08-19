В Украине начали военное образование граждан - Кабаненко

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил заместитель министра обороны, адмирал Игорь Кабаненко.

"Этот проект только начат. Идет отработка программ. Какие этапы этой подготовки: будет определенный селективный подход, потому что нельзя одинаково ко всем относиться. Будет первичная подготовка. Будет потом избрание людей для последующих этапов", - сказал он.

Адмирал даже привел пример некогда популярных норм ГТО, что давало возможность готовить людей к различным ситуациям.

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"Люди в Донбассе должны иметь навыки: как идентифицировать мины, как укрыться на разных местностях. Эту систему подготовки надо вводить. А мы хотим в этой системе учесть лучший международный опыт, чтобы она имела лучшую эффективность", - сказал он. И добавил: "Надо, чтобы люди знали хотя бы азы военной подготовки, например, для того, чтобы вести партизанские действия".

"Надо на этапе возникновения рисков научиться быть к ним готовыми", - подчеркнул военный.