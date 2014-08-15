В Луганскую область вошла колонна из 20 единиц российской тяжелой техники – активист

В настоящее время в Украину, в Луганскую область через пос. Северный вошла колонна из около 20 единиц российской тяжелой техники.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

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«Сейчас (около 21.00) в Украину через поселок Северный на границе с Российской Федерацией зашла колонна российской тяжелой техники – всего около 20 единиц, большинство из которой системы залпового огня «Град». Движение колонны будет через Суходольск в район села Новосветловка, которое сейчас контролируется украинскими военными», - сказал Снегирев.

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Он также сообщил, что «в приграничных районах, в Ростовской области России сейчас сконцентрировались до 2 тысяч так называемых российских добровольцев, которые готовы сегодня ночью перейти границу с целью разблокирования участка трассы Краснодон – Луганск в районе с.Новосветловки».

«Все это делается для создания очередного котла для украинских военных, то есть для окружения частей Нацгвардии в районе сел Новосветловка и Хрящеватое», - объяснил Снегирев.

Кроме того, он добавил, что в настоящее время в районе г. Красный Луч и г. Минусинска «идут тяжелые бои, и террористы пытаются создать коридор для соединения «ЛНР» и «ДНР».