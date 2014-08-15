Порошенко: Артиллерия уничтожила часть российской военной техники, которая ночью вторглась в Украину

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в разговоре с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном

"Собеседники скоординировали действия по реагированию на информацию о заходе на территорию Украины из России военной техники, что четко показали международные журналисты, в частности, газеты «Гардиан». Президент проинформировал, что эта информация достоверна и подтверждена, поскольку значительная часть этой техники была уничтожена ночью украинской артиллерией", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Читайте такжеThe Guardian: Российские военные автомобили въехали в Украину в то время, как гуманитарный конвой остановился недалеко от границы

Как говорится в сообщении, президент выразил обеспокоенность ситуацией на границе, в частности, тем, что через открытую часть границы в Украину продолжает поступать тяжелая военная техника и вооружение из России.

Как сообщил на брифинге в Киеве спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко, «колонна, которая пересекла границу в районе пункта пропуска «Изварино», который контролируется террористами, она была зафиксирована. Количество единиц мы не сообщаем. Эту колонну вели разведчики. Сделаны соответствующие активные действия и части колонны уже не существует... Все, что осталось от нее и куда она шла, сообщим позже-день еще не закончился, активные действия продолжаются».

Лысенко пояснил, что ввиду наличия у террористов ЗРК, а также наблюдение за воздухом на границе Украины со стороны России применять авиацию для уничтожения террористов нецелесообразно. «Поэтому мы используем тактику заведения колонн, слежения и уничтожения», - отметил он.