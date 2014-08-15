НАТО проверяет информацию о вторжении российских БТРов в Украину
Альянс обвиняет Россию в эскалации конфликта в Украине.
НАТО проверяет информацию британских журналистов относительно колонны из 23 российских БТРов, которые якобы пересекли украинскую границу в ночь на пятницу.
Об этом пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску сообщила в комментарии Reuters.
"Если эта информация подтвердится, она будет еще одним доказательством того, что Россия делает прямо противоположное тому, что говорит. Россия продолжает эскалацию конфликта, даже когда призывает к его деэскалации", - сказала она в ответ на вопрос одного из корреспондентов.
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"Настало время, чтобы Россия сделала то, что, по ее словам, она хочет сделать, чтобы способствовать мирному разрешению (ред. - конфликта). Россия должна отвести свои войска, остановить поток оружия и боевиков через границу с Украиной, прекратить поддержку сепаратистов и принять участие в искреннем и откровенном диалоге с Украиной ", - подчеркнула Лунгеску.
Как ранее сообщал УНИАН, московский корреспондент британской газеты Guardian Шон Волкер сообщил в своем "Твиттере", что более 20 российских бронетранспортеров (БТР) в районе, где остановился гуманитарный конвой РФ для Донбасса, движутся в направлении границы с Украиной.
Erm ok so this isn't humanitarian aid. Column of over 20 APCs, 10km from the Ukraine border, and heading closer pic.twitter.com/OMvJmHzsx1
- Shaun Walker (@shaunwalker7) August 14, 2014