На Харьковщине сворачивают лагерь, где планировалось принять конвой из РФ

Гуманитарный груз из Российской Федерации не будет пересекать границу в Харьковской области.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

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Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты возле пропускного пункта Плетеновка, что в Волчанском районе Харьковской области, где ожидали пересечения границы колонной автомобилей с гуманитарным грузом, работники ГСЧС сворачивают лагерь и склад, где планировалось принять груз.

В эти минуты пограничники и правоохранители сняли оцепление перед пропускным пунктом Плетеновка.

По непроверенной информации, "колонна автомобилей может быть направлена через один из пропускных пунктов в Луганской области. Не исключено, что это будет Изварино".