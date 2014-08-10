По всему Донецку слышны взрывы снарядов, загорелось здание «Укртелекома»
15:11, 10 августа 2014Политика
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В Донецке обстановка крайне напряженная, не стихающие звуки работы тяжелых артиллерийских орудий, практически по всему городу слышен свист и взрывы снарядов, загорелось здание филиала ПАО «Укртелеком».
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
В результате попадания снаряда загорелся магазин "Брусничка" по ул. Бирюзова.
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Артобстрелу подвергся микрорайон Текстильщик, там сейчас обесточено 25 трансформаторных подстанций. Информации о том, пострадали ли жилые дома и люди, пока нет.
Из-за попадания снаряда загорелось здание филиала ПАО «Укртелеком» по ул. Буслаева, в близлежащих домах взрывной волной повреждены стекла в окнах.
Пациенты городской больницы № 18 в целях безопасности находятся в укрытии.
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