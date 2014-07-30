Оккупационная власть Крыма считает украинских военных на полуострове "неблагонадежными"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеКрым охватила эпидемия доносов - журналист«Относительно 95-й бригады есть информация, что бывшие украинские военнослужащие, которые остались на территории Крыма, после недавно проведенной аттестации получили запись в личном деле такого содержания: «имеет склонность к измене Родине», то есть признан неблагонадежным», - сообщил он.