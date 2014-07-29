СНБО: Военные РФ оказывают атакующим Саур-Могилу боевикам огневую поддержку

За последние сутки террористы несколько раз контратаковали Саур-Могилу, которую заняли украинские военные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Продолжаются бои на Первомайско-Алчевском направлении с установлением контроля за «Мариновским коридором», - отметил он.

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Лысенко заметил, что «только за последние сутки террористы несколько раз контратаковали Саур-Могилу, которую заняли украинские военные. Они пытаются вернуть высоту, с которой постоянно обстреливали позиции АТО».

По его словам, украинские военные успешно отбили все контратаки.

«По информации Государственной пограничной службы, огневую поддержку террористов под Саур-Могилой осуществляли российские военные из района села Новоалександровское. Установки «Град» стреляли с расстояния 200-300 метров от границы», - подчеркнул Лысенко.