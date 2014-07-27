В Горловке продолжаются ожесточенные бои, погибли около 30 мирных жителей
Один из снарядов разорвался недалеко от центрального роддома Горловки.
В Горловке (Донецкая область) днем 27 июля продолжаются военные действия.
Об этом сообщил корреспондент Украинской правды, который находится на месте событий.
Согласно сообщению, огонь ведется с околиц города по центру Горловки.
"Количество погибших среди мирного населения - от 20 до 30 человек", - отметил журналист.
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Также стало известно, что один из снарядов упал неподалеку центрального роддома и разорвался.
"Люди сидят по подвалам, прячутся", - отметил корреспондент.
Вместе с тем, как сообщает в соцсети "Единый координационный центр "Донбасс", к середине 27 июля во центре Горловки было слышно 2 залпа из "Града", а также несколько взрывов.
По данным местных жителей, огневые точки террористов стоят в районе пр. Ленина.
"Но они время от времени меняют свое местоположение. Выбирают места по давно известному методу: где больше людей, там и будем стоять", - говорят местные жители.