Террористы разграбили Лисичанск: в городе не осталось еды
02:51, 28 июля 2014Политика
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В Лисичанске террористы так называемой "ЛНР" разграбили все магазины перед тем, как покинуть город.
В Лисичанске террористы так называемой "ЛНР" разграбили все магазины / lisichansk.com.ua
Как сообщает 5 канал, еды в городе нет.
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"Люди, которые жили неделю в подвалах, голодные. Нацгвардия отдает им свои сухпайки", - говорится в сообщении.
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