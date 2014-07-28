Террористы разграбили Лисичанск: в городе не осталось еды

02:51, 28 июля 2014
Политика
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В Лисичанске террористы так называемой "ЛНР" разграбили все магазины перед тем, как покинуть город.

/ lisichansk.com.ua

Как сообщает 5 канал, еды в городе нет.

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"Люди, которые жили неделю в подвалах, голодные. Нацгвардия отдает им свои сухпайки", - говорится в сообщении.

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