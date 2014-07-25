Савченко общается с судьей Воронежского облсуда на украинском языке

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, суд рассматривает апелляцию защиты Савченко на решение о ее аресте.

Общение с ней происходит в режиме видеоконференции из СИЗО.

"Я вас розумію абсолютно, перекладач потрібен вам", - сказала Савченко судье, отвечая на вопрос, нужен ли ей постоянный перевод с русского на украинский язык.

Позже защита Савченко потребовала отвода переводчика, так как переводчик – женщина - переводит не более 20% сказанного летчицей. Однако, прокуроры заявили, что это непринципиально.

Также защита и лично Савченко подали ходатайство о личном присутствии в зале суда.

"Я хотіла би бути присутньою в залі особисто", - сказала она, подчеркнув, что не слышит своих адвокатов и прокуроров.

Однако, прокуратура выступила против этого, и судья согласилась с обвинителями - суд продолжается в режиме видео-конференции.

Справка УНИАН. Военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

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17 июля Савченко заявила о желании лично участвовать в заседании Воронежского облсуда 25 июля. Также она обратилась к Следственному комитету РФ возбудить уголовное дело по факту ее похищения.