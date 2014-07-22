Военные РФ со своей стороны границы сооружают огневые позиции - черниговские пограничники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга в облгосадминистрации сообщил начальник пресс-службы Черниговского пограничного отряда Александр Дудко.

По его словам, несколько недель ведутся интенсивные работы по сооружению огневых позиций для живой силы и техники (в том числе установок "Град"), рытьё противотанковых рвов и тому подобное. "Российская военная техника расположена в полосе государственной границы с Украиной от Гремяча до Сеньковки", - сказал Дудко.Читайте такжеРоссия продолжает стягивать войска к украинской границе - ГПСУ

Он уточнил, что сосредоточение российских военных и техники такое же, как и полтора месяца тому назад во время проведения учений Центрального военного округа. Российские военные находятся в непосредственной близости к границе с Украиной.

Между тем, Дудко подчеркнул, что ситуация на Государственной границе с Российской Федерацией остается спокойной.

За минувшую неделю черниговские пограничники пропустили через границу 66,5 тысяч человек и 12 тысяч транспортных средств, 48 гражданам Российской Федерации во въезде на территорию Украины отказали. Например, вчера со стороны Беларуси в Украину пытался попасть 23-летний россиянин на велосипеде. Целью поездки он назвал посещение тети в Чернигове, но подтвердить свои слова человек не смог. При себе имел нож, навигатор, военный билет и военный монокль. Пограничники запретили ему въезд в Украину на 3 года.

Как сообщал УНИАН, Государственная пограничная служба Украины 22 июля заявила, что Россия продолжает наращивать военное присутствие вдоль границы с Украиной.Читайте такжеС территории России трижды обстреляли позиции сил АТО - Тымчук

«Зафиксировано прибытие в населенный пункт Суджа (Курская область РФ) подразделений Забайкальского и Дальневосточного ВО ВС РФ», - отмечает Госпограннслужба.

Кроме того, сообщается, что «в Суджанском районе отмечено развертывание 2 узлов связи и ожидается ввоз аппаратуры засекреченной связи».

Кроме того, 22 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий заявил, что Россия разместила на границе с Украиной около 41 тысячи военнослужащих.

По его словам, возле границы стоит 150 танков, свыше 1 тысячи единиц другой бронетехники и 500 единиц артиллерийских систем. Все это вооружение сосредоточено в донецком направлении.

Секретарь СНБО заметил, что такая же ситуация наблюдается и на других направлениях возле границы с Украиной. По его словам, там сосредоточенно «около 300 единиц военной техники, в том числе танков, реактивных систем залпового огня “Град” и самые современные системы “Торнадо”.Читайте такжеРоссияне стягивают технику на границу с Украиной и обустраивают огневые позиции - СНБО

21 липня російські ЗМІ повідомляли, що ВПС Росії перекидають в Краснодарський край фронтові бомбардувальники Су-24М і винищувачі-перехоплювачі МіГ-31БМ (загалом – 20 літаків), які «відпрацюють застосування високоточної зброї в ході навчань над Чорним морем і на полігоні Ашулук».