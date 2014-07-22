Вступление Украины в НАТО поддерживает почти половина украинцев - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Отвечая на вопрос, если бы сегодня проводился референдум о вступлении Украины в НАТО, 44% поддержали бы вступление, 35% - были бы против этого, 22% - не определились. Опрос засвидетельствовал, что за 3 месяца незначительно возросло количество тех, кто поддерживает вступление в НАТО, при одновременном уменьшении на 11% противников вступления. Вместе с тем, возросло количество тех, кто не определился (на 7%).Читайте такжеУкраина может стать союзником НАТО без вступления в альянс - Климкин

Вступление в НАТО поддерживают больше всего в Галичине (88%), а менее всего – на Донбассе, Харьковщине, Юге, где большинство против вступления в НАТО. Больше поддерживают вступление в НАТО мужчины и люди с высшим уровнем образования.

В выборе интеграционного объединения, в которое должна стремиться Украина, 61% респондентов поддерживает вступление в Европейский Союз, 20% в Таможенный союз, столько же (19%) - не определились. Согласно опросу, начиная с апреля этого года наблюдается увеличение сторонников вступления в ЕС при одновременном уменьшении сторонников Таможенного союза.

Больше всего сторонников интеграции в Таможенный союз – на Донбассе (58%), на Харьковщине (42%) и на Юге (29%).Читайте такжеНАТО создаст для Украины три трастовых фонда - Климкин

Опрос проводился 28 июня -10 июля 2014 г. методом личного формализованного интервью (face-to-face), всего опрошено 4 тыс. респондентов, выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения, погрешность репрезентативности исследования - не более 1,5%.