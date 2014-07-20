Кэмерон - Путину: если РФ хочет свалить вину на других, то должна предоставить убедительные доказательства

Об этом Кэмерон заявил в ходе телефонного разговора с Путиным, который состоялся вечером в воскресенье, сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

"Премьер-министр этим вечером говорил с президентом Путиным и дал четко понять, что поражение MH17 является абсолютно неприемлемым. Доказательства предполагают, что ответственными были пророссийские сепаратисты. Премьер-министр дал ясно понять, что если Россия хочет свалить вину на других, она должны предоставить убедительные и достоверные доказательства", - говорится в пресс-релизе.

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По сообщению пресс-службы, Кэмерон дал понять, что приоритет - допуск экспертов к месту падения самолета, чтобы они "могли установить и вернуть жертв, а также собрать все доказательства, необходимые для расследования".

"Премьер подчеркнул, что семьи 298 погибших должны знать, что делается все возможное, чтобы это произошло, и призвал президента Путина использовать свое влияние на пророссийских сепаратистов, чтобы это реализовалось. Задержки и ограничения были абсолютно недопустимы и неоправданны", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Кэмерон отметил, что эта трагедия четко указала на последствия дестабилизации в Восточной Украине. "G7 и ЕС неоднократно призывали президента Путина прекратить поддержку сепаратистов и работать с миром, чтобы найти мирное решение. Российская неспособность так сделать способствовала этой ужасной трагедии", - сказано в пресс-релизе.

В правительстве Великобритании напомнили, что во вторник в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, чтобы рассмотреть дальнейшие санкции в отношении России с учетом ее бездеятельности". "Мир сейчас смотрит, и президент Путин должен изменить курс и работать, чтобы обеспечить стабильность в Восточной Украине", - отмечается в сообщении.