Мир должен наконец понять, что в Украине идет война - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, который возложил цветы у посольства Нидерландов в знак сочувствия и скорби за погибшими пассажирами сбитого террористами над Донетчиной гражданского самолета, сообщает пресс-служба Киевского городского головы.

"Мир должен наконец понять, что в Украине, в центре Европы, идет война. И это большая опасность не только для украинцев, которые борются и погибают за независимость и целостность своей страны. Это - опасность и вызов для всей Европы и для мира. И просто сожалением и осуждением здесь не отделаешься. Потому что жертвы этой войны - уже не только украинцы. Эта трагедия свидетельствует о том, что террористы и те, кто их финансирует и вооружает, не остановятся только на Донбассе и на агрессии только против Украины", - подчеркнул Кличко.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили малайзийский лайнер, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

СБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по кличке «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но потом перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет с многими жертвами.