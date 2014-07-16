Утром боевики начали массированное наступление на силы Нацгвардии возле Мариновки, бой продолжается

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии Украины.

"Были нанесены танковые, минометные удары и удары с ПТУРов по блокпосту Национальной гвардии Украины, что располагался вблизи Мариновки (Донецкая область). Огонь велся больше часа. Силы Национальной гвардии Украины отбили удар и перешли в наступление, в результате чего террористы отступили до населенного пункта Степановка", - говорится в сообщении.Читайте такжеТымчук: ночью со стороны границы с РФ из "Града" и гаубиц велся обстрел позиций сил АТО возле Мариновки

Со стороны военнослужащих Национальной гвардии Украины есть трое раненых. В ходе обстрела значительно пострадала инфраструктура населенного пункта Мариновка.

В настоящее время бой продолжается уже в районе населенного пункта Тараны, где террористы продолжают наступление на силы Национальной гвардии Украины, наступление ведется со стороны Саур-Могилы и Степановки. Огонь по позициям украинских силовиков ведется из минометов, танков и ПТУРов.

Один военнослужащий Национальной гвардии Украины ранен в результате боя. Потери среди террористов уточняются.