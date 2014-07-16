Европейский суд взялся за дело Савченко

Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Валентина Теличенко.

"Президент суда обратился к правительству РФ с вопросами о том как попала Надежда Савченко в российское СИЗО, на каких основаниях и почему до сих пор не было предоставлено возможности встретиться с консулом Украины. Также суд обязал правительство РФ проинформировать об условиях содержания украинской летчицы", - написала она.

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По словам адвоката, суд также призвал информировать его о всех событиях, связанных с судьбой Надежды Савченко.

"Очень надеюсь, что такая быстрая реакция ЕСПЧ станет залогом того, что Надежда скоро будет в Украине. Иллюзий относительно Путина нет, бороться за возвращение Надежды Савченко надо используя все политико-правовые средства, ЕСПЧ как правовой инструмент защиты прав человека среди них", - отметила Теличенко.