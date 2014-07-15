В Сети появилась карта изменения территории АТО за два месяца (интерактивная карта)

Инфографика: Слово і діло

Территория проведения АТО за два месяца значительно уменьшилась. С 20 мая была освобождена от террористов большая часть Донецкой, и север, а также центр Луганской области.

При помощи ползунка вы можете раскрывать разные зоны карты