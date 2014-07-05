Славянск остается в окружении, силовики ведут огонь на поражение по боевикам – СНБО

Славянск (Донецкой области) находится в окружении украинских военных, которые ведут прицельный огонь по боевикам, пытающимся вырваться из города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве заявил пресс-секретарь Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

«После вчерашней операции возле Николаевки сомкнулось окружение вокруг Славянска. Группы боевиков, которые пытаются выйти из окружения, попадают под огонь украинских силовиков», - сказал Лысенко.

При этом он уточнил, что сейчас в городе работают разведывательные подразделения Вооруженных сил и Нацгвардии.

«Сейчас идет работа по уничтожению бандформирований, которые небольшими группами могут прятаться в домах мирных жителей и помещениях. Операция находится в активной фазе. Сейчас идет огонь на поражение по боевикам», - сказал Лысенко.

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В то же время он подчеркнул, что операция ведется максимально осторожно и с четким выполнением поручения президента Украины Петра Порошенко о соблюдении безопасности мирных жителей.

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«Президент Украины поставил задачу обеспечить безопасность мирных граждан и проведение операции зачистки города – крайне сложная, но важная. Главная задача – сохранение жизни местных жителей», - подчеркнул пресс-секретарь Информцентра СНБО.

Он не уточнил, есть ли точные данные о том, сколько мирных жителей остается в Славянске.

«У нас нет точных данных относительно количества местных жителей. Но мы фиксируем случаи, когда местные жители сдают украинским военным оружие (боевиков - УНИАН), но и уточняют огневые точки боевиков», - сообщил Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Порошенко дал поручение поднять Государственный флаг над горсоветом Славянска.