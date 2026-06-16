Сумская честно ответила, почему не уезжает из Украины во время войны

Актриса объяснила свою позицию.

Украинская актриса Ольга Сумская объяснила, почему не уезжает из Киева в более безопасное место.

По словам звезды кино и театра, их квартира с мужем Виталием Борисюком расположена недалеко от Лукьяновки, где недавно российская ракета уничтожила торговый центр и рынок.

"Мы живем буквально менее чем в километре от эпицентра. Лукьяновка – это наш родной район, наш рынок, все эти здания. Мы выбегали из квартиры под взрывы, садились в лифт. Но это же не впервые. Сколько раз люди восстанавливали торговые места, реставрировали, сколько несли убытки. И все равно все сгорело. Снова и снова бьют именно туда", – отметила актриса в интервью BLIK.ua.

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Ольга добавила, что, несмотря на опасность, не планирует уезжать из страны и объяснила причину так:

"Не уезжаем, будем просто осторожны, спускаться в паркинг. У нас сейчас нет возможности куда-то уезжать, потому что у нас гастроли, у нас работа. И даже в это страшное время люди все равно находят возможность посетить театр, за что мы им чрезвычайно благодарны. Какие-то сборы мы можем собрать вживую".

Напомним, ранее актриса Анна Саливанчук честно ответила, планирует ли она вывозить детей из Украины во время войны.

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