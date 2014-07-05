Порошенко поручил поднять флаг Украины над Славянском
Сейчас в Славянске работает разведка Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины
Президент Украины Петр Порошенко дал поручение поднять Государственный флаг над горсоветом Славянска.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко доложил Порошенко, что сегодня ночью из Славянска пытались вырваться боевики, которые попали под минометный огонь украинских военных.
В результате были подбиты 1 танк, 2 БМП и 2 БМД боевиков.
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Сейчас в Славянске работает разведка Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины.
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На своей странице в Facebook Порошенко написал: "Уже полтора часа нашим военным местные жители несут оружие, оставленное боевиками. Это и является настоящим разоружением, предусмотренным объявленным мной планом мирного урегулирования ситуации на востоке".