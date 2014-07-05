Порошенко поручил поднять флаг Украины над Славянском

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение поднять Государственный флаг над горсоветом Славянска.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко доложил Порошенко, что сегодня ночью из Славянска пытались вырваться боевики, которые попали под минометный огонь украинских военных.

В результате были подбиты 1 танк, 2 БМП и 2 БМД боевиков.

Читайте такжеТеррористы прорвались из блокированного Славянска в Краматорск

Сейчас в Славянске работает разведка Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины.

Читайте такжеПленные рассказали о Славянске без террористов: захваченные здания и блок-посты - пусты

На своей странице в Facebook Порошенко написал: "Уже полтора часа нашим военным местные жители несут оружие, оставленное боевиками. Это и является настоящим разоружением, предусмотренным объявленным мной планом мирного урегулирования ситуации на востоке".