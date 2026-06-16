Эта песня 1979 года была запрещена радиостанциями, но в итоге стала хитом

Трек "Dirty White Boy" вызывал разные эмоции у слушателей и критиков.

Известная американская хард-рок-группа Foreigner выпустила трек "Dirty White Boy" в 1979 году, который не сразу все поняли, но он все же смог стать настоящим хитом.

Как пишет Parade, главный сингл коллектива из альбома "Head Games" рассказывает историю молодого человека, который "хочет сделать что-то плохое". Гитарист Мик Джонс в одном из интервью отметил, что его вдохновил на написание этой композиции образ Элвиса Пресли.

"Для меня это был Элвис Пресли. Он всегда был тем "грязным белым парнем", который полностью изменил облик музыки! Речь шла о том, какое наследие он оставил, и я думаю, это повлияло на всех музыкантов, которые появились после, таких как Мик Джаггер – он тоже был "грязным белым парнем". Элвис проложил путь для всего этого", – отмечал музыкант.

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Однако именно этот трек группы Foreigner со временем стал главной причиной запрета на ротацию всего альбома на радио в Бостоне и на многих других радиостанциях. Некоторые слушатели считали, что песня "не о безответственном парне, а о расовой принадлежности". Но, несмотря на все недоразумения, "Dirty White Boy" через несколько лет стал суперхитом.

Хит Dirty White Boy – что важно знать

Со временем композиция попала в популярные музыкальные чарты – достигла 12-го места в Billboard Hot 100 и получила положительные отзывы критиков. Более того, Дэвид Фрик назвал ее одной из лучших песен альбома группы и написал так:

"Благодаря мощным риффам гитариста и автора песен Мика Джонса и игре Денниса Эллиотта на барабанах "Dirty White Boy" попадает прямо в самое сердце".

Напомним, ранее УНИАН писал о летнем хите 1966 года, который считается одним из лучших уже на протяжении 60 лет.

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