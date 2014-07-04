Силы АТО взяли под контроль Николаевку под Славянском - Аваков
18:55, 04 июля 2014Политика
1 0
Силы Антитеррористической операции (АТО) полностью взяли под контроль Николаевку в Донецкой области на подступах к Славянску.
Силы АТО освободили Николаевку / Александр Клименко, фотокорреспондент газеты "Голос Украины"
Об этом на своей странице в Фейсбук написал министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Николаевка полностью под нашим контролем! Захвачено около 50 боевиков, которые сложили оружие», - написал министр.
Ранее он сообщал, что силы АТО в Николаевке двигаются "квартал за кварталом" и уже взяли под контроль большую часть поселка.
"Несколько дней, надеюсь, этого хватит, чтобы в Славянске вернуть людям привычную мирную жизнь", - написал министр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter