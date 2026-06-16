'1+1 Украина' объявляет премьеру нового сезона 'Голосу країни' уже осенью: кастинг стартовал

Кастинг продлится до 31 августа включительно.

Телеканал "1+1 Украина" приступил к работе над новым, 14-м сезоном любимого народного музыкального шоу "Голос країни". Проект вернется на телеэкраны уже осенью этого года, и вся страна сможет выбрать голос нашего времени.

Как отметили в пресс-службе телеканала, в этом году на главной музыкальной сцене страны проект будет собирать невероятные голоса, самобытные таланты, истории которых находят отклик у миллионов. "Голос страны" традиционно призывает тех украинцев, голоса которых способны питать, поддерживать и вдохновлять, вызывая гордость за своих.

Кастинг "Голосу країни-14" уже стартовал. "1+1 Украина" ищет певцов в возрасте от 16 лет. Верхнего возрастного предела нет, как и у настоящих мечтаний.

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"Если вы не представляете свою жизнь без музыки, песня для вас – защита и спасение, вам есть чем поделиться – главная музыкальная сцена ждет вас!" – подчеркнули создатели шоу.

Принять участие можно, заполнив анкету на сайте 1plus1.ua по ссылке. Кастинг продлится до 31 августа включительно.

Пока телеканал не раскрывает имена четырех звездных тренеров нового сезона. Их объявят позже, однако уже сейчас создатели шоу обещают, что премьера "Голосу країни" станет одним из самых ожидаемых телевизионных событий года.

Напомним, 12-й сезон "Голосу країни" был прерван полномасштабным вторжением войск РФ в Украину, однако впоследствии выпуск проекта возобновился, а финал прошел в прямом эфире из подземной станции киевского метро "Майдан Незалежності". Победительницей стала Мария Квитка. Съемки европейского сезона "Голосу країни-13" проходили в Варшаве. Финал был благотворительным, а победителем стал подопечный Артема Пивоварова, военнослужащий Михаил Панчишин.

Международным распространением формата занимается ITV Studios.

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