Чорновол: главу Госслужбы по лекарственным средствам назначили без проверки на коррупционность
Уполномоченный Кабмина по борьбе с коррупцией Татьяна Чорновол заявляет, что новый председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам Михаил Пасечник назначен без проверки на коррупционность.
За спиной уполномоченного Кабмина по вопросам антикоррупционной политики, без предварительного предоставления биографической справки для проверки на возможную коррупционность, 4 июня на заседании Правительства принято решение о назначении Пасечника Михаила Францевича на должность председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам.
Об этом на странице в социальной сети заявила Правительственный уполномоченный по борьбе с коррупцией Татьяна Чорновил. Напомним, Правительственный уполномоченный по борьбе с коррупцией, согласно своих полномочий, не подает претендентов на должности, и не голосует за их назначение, однако имеет право совещательного голоса при обсуждении кандидатуры, и может выразить возражения при наличии доказанных фактов коррупционности.
"Предыдущее место работы президент Всеукраинского общественного объединения" Аптечная профессиональная ассоциация Украины ", президент фармацевтической компании" Фалби ". Не прошло и месяца после этого подковерного назначения, как Правительственном уполномоченному по вопросам антикоррупционной политики начали поступать сигналы, что у Михаила Францевича может быть конфликт интересов. Все эти факты Правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики будут тщательно изучены и направлены на проверку ", - пишет Татьяна Чорновол.
Правительственный уполномоченный также призвала общественность, особенно фармацевтические предприятия , а также другие отрасли, зависящие от должности председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам, внимательно следить за деятельностью Михаила Пасечника, и сообщать Правительственному уполномоченному по вопросам антикоррупционной политики о проявлениях коррупционной составляющей.