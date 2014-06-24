Чорновол: главу Госслужбы по лекарственным средствам назначили без проверки на коррупционность

За спиной уполномоченного Кабмина по вопросам антикоррупционной политики, без предварительного предоставления биографической справки для проверки на возможную коррупционность, 4 июня на заседании Правительства принято решение о назначении Пасечника Михаила Францевича на должность председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам.

Об этом на странице в социальной сети заявила Правительственный уполномоченный по борьбе с коррупцией Татьяна Чорновил. Напомним, Правительственный уполномоченный по борьбе с коррупцией, согласно своих полномочий, не подает претендентов на должности, и не голосует за их назначение, однако имеет право совещательного голоса при обсуждении кандидатуры, и может выразить возражения при наличии доказанных фактов коррупционности.

"Предыдущее место работы президент Всеукраинского общественного объединения" Аптечная профессиональная ассоциация Украины ", президент фармацевтической компании" Фалби ". Не прошло и месяца после этого подковерного назначения, как Правительственном уполномоченному по вопросам антикоррупционной политики начали поступать сигналы, что у Михаила Францевича может быть конфликт интересов. Все эти факты Правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики будут тщательно изучены и направлены на проверку ", - пишет Татьяна Чорновол.

Правительственный уполномоченный также призвала общественность, особенно фармацевтические предприятия , а также другие отрасли, зависящие от должности председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам, внимательно следить за деятельностью Михаила Пасечника, и сообщать Правительственному уполномоченному по вопросам антикоррупционной политики о проявлениях коррупционной составляющей.