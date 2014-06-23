В Торезе боевики похитили со склада шахты почти 100 кг взрывчатки и электродетонаторы

В Торезе Донецкой области вооруженные неизвестные похитили с шахтного склада почти 100 кг аммонита и электродетонаторы.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке, за минувшие сутки в Торезский горотдел милиции обратился глава шахтного частного акционерного общества и сообщил, что на территорию промышленной зоны проникли четверо неизвестных в камуфляжной форме и масках и, угрожая оружием охраннику, повредили замок на складской двери и похитили 96 кг аммонита и электродетонаторы.

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В настоящее время проводится проверка. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 262 УК Украины (хищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ либо радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.