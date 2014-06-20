Глава МИД Великобритании подчеркнул важность поддержки Россией мирного плана Порошенко

Соответствующее заявление министра распространена в пятницу, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Я приветствую заявление президента Порошенко о прекращении огня и призываю сепаратистов, действующих в Восточной Украине, воспользоваться этой возможностью, чтобы сложить оружие и взять на себя обязательство мирно решить разногласия", - заявил Хэйг.

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Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Великобритания "решительно поддерживает суверенитета Украины и ее народа выбирать свое будущее".

"Мирный план президента Порошенко - это важный шаг в этом направлении. Важно, чтобы сейчас Россия поддержала этот план и приняла незамедлительные меры, чтобы помочь положить конец насилию в Восточной Украине, в том числе, использовать свое влияние, чтобы привлечь сепаратистов к разоружению, и остановить поток оружия через границу", - призвал Хейг.