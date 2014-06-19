Порошенко обещает в ближайшие дни прекратить огонь на востоке в одностороннем порядке - мэр Донецка
Президент Украины Петр Порошенко обещает в ближайшие дни прекратить огонь на востоке в одностороннем порядке.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам мэр Донецка Александр Лукьянченко, рассказывая о результатах встречи президента с элитой Донецкой и Луганской областей.
По его словам, президент проинформировал присутствующих о мирном плане, который он намерен реализовать в ближайшее время.
В тоже время мэр не сказал, были ли достигнуты конкретные договоренности в ходе сегодняшней встречи.Читайте такжеПР поддержала инициативу Порошенко о прекращении огня на Донбассе
Говоря о том, возможны ли переговоры с террористами с «ДНР», Лукьянченко ответил, что переговоры нужно вести не с сепаратистами, а с народом.
Как сообщал УНИАН, Порошенко заявлял, что время прекращения огня на востоке Украины будет очень коротким, и за это время предстоит разоружение со стороны незаконных вооруженных формирований, а также наведение порядка в регионе.