Порошенко обещает в ближайшие дни прекратить огонь на востоке в одностороннем порядке - мэр Донецка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам мэр Донецка Александр Лукьянченко, рассказывая о результатах встречи президента с элитой Донецкой и Луганской областей.

По его словам, президент проинформировал присутствующих о мирном плане, который он намерен реализовать в ближайшее время.

В тоже время мэр не сказал, были ли достигнуты конкретные договоренности в ходе сегодняшней встречи.Читайте такжеПР поддержала инициативу Порошенко о прекращении огня на Донбассе

Говоря о том, возможны ли переговоры с террористами с «ДНР», Лукьянченко ответил, что переговоры нужно вести не с сепаратистами, а с народом.

Как сообщал УНИАН, Порошенко заявлял, что время прекращения огня на востоке Украины будет очень коротким, и за это время предстоит разоружение со стороны незаконных вооруженных формирований, а также наведение порядка в регионе.