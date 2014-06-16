Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители "Правого сектора" сообщили в социальных сетях.

«14 июня примерно в 22.30 на пересечении улиц Преображенской и Маяковского тремя неизвестными лицами совершено разбойное нападение и покушение на жизнь руководителя политического блока Правого сектора Одессы Дмитрия Роговского. Ему были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. Также в руки преступников попал ноутбук Дмитрия и все его личные документы. На данный момент жизнь Дмитрия в безопасности, но он нуждается в лечении», - сказано в сообщении.Читайте такжеВ Донецке вооруженные люди ограбили университет

Сейчас представители "Правого сектора" собирают средства на лечение Роговского, они также заявляют, что «расследование данного преступления "Правый сектор" Одесщины берет под свой контроль, все причастные к этому преступлению будут наказаны».

В главном управлении МВД в Одесской области подтвердили факт нападения на гражданина в центре города.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 186 УКУ (грабеж).

В центре Одессы неизвестные избили и ограбили местного лидера "Правого сектора"

Одесса. 16 июня. УНИАН. В центре Одессы неизвестные избили и ограбили местного лидера "Правого сектора" Дмитрия Роговского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители "Правого сектора" сообщили в социальных сетях.

«14 июня примерно в 22.30 на пересечении улиц Преображенской и Маяковского тремя неизвестными лицами совершено разбойное нападение и покушение на жизнь руководителя политического блока Правого сектора Одессы Дмитрия Роговского. Ему были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. Также в руки преступников попал ноутбук Дмитрия и все его личные документы. На данный момент жизнь Дмитрия в безопасности, но он нуждается в лечении», - сказано в сообщении.

Сейчас представители "Правого сектора" собирают средства на лечение Роговского, они также заявляют, что «расследование данного преступления "Правый сектор" Одесщины берет под свой контроль, все причастные к этому преступлению будут наказаны».

В главном управлении МВД в Одесской области подтвердили факт нападения на гражданина в центре города.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 186 УКУ (грабеж).