"Правый сектор" документально опроверг принадлежность к организации Олега Сенцова
"Правый сектор" издал документ-заявление о том, что режиссер Олег Сенцов никогда не был и не является сейчас членом одноименных общественной организации и политической партии.
На этом в студии
<a frameborder="0" height="363" data-cke-saved-href="http://Читайте такжеВ Петербурге прошла серия одиночных пикетов в поддержку арестованного ФСБ режиссераДокумент, который продемонстрировал Бондаренко, по его словам, передадут защите Сенцова, а также российским органам власти.
Олега Сенцова и еще трех граждан Украины сотрудники ФСБ России задержали в мае в Крыму. Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния, Александра Кольченко и Сенцова обвиняют в подготовке терактов в Симферополе, Ялте и Севастополе. Всех задержанных назвали членами организации «Правый сектор».
Олега Сенцова доставили в СИЗО Москвы. Адвокаты режиссера утверждают, что сотрудники ФСБ оказывают психологическое и физическое насилие в отношении их подзащитного.
С требованием освободить Олега Сенцова кпрезиденту России обратились известные кинорежиссеры Педро Альмодовар, Бертран Тавернье, Кен Лоуч, Анджей Вайда, Кшиштоф Занусси и другие.
Олег Сенцов снял фильм «Гамер» - в 2011 году эта лента попала в программу Роттердамского кинофестиваля. В прошлом году режиссер получил приз за проект новой ленты «Носорог», съемки которой должен был начать летом.
Сенцов является отцом двоих несовершеннолетних детей.