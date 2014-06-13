"Правый сектор" документально опроверг принадлежность к организации Олега Сенцова

На этом в студии Радио Свобода отметил председатель исполкома «Правого сектора» Андрей Бондаренко. Он также продемонстрировал соответствующий документ.

<a frameborder="0" height="363" data-cke-saved-href="http:// Радио Свобода отметил председатель исполкома «Правого сектора» Андрей Бондаренко. Он также продемонстрировал соответствующий документ. Читайте такжеВ Петербурге прошла серия одиночных пикетов в поддержку арестованного ФСБ режиссераДокумент, который продемонстрировал Бондаренко, по его словам, передадут защите Сенцова, а также российским органам власти.

Олега Сенцова и еще трех граждан Украины сотрудники ФСБ России задержали в мае в Крыму. Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния, Александра Кольченко и Сенцова обвиняют в подготовке терактов в Симферополе, Ялте и Севастополе. Всех задержанных назвали членами организации «Правый сектор».

Олега Сенцова доставили в СИЗО Москвы. Адвокаты режиссера утверждают, что сотрудники ФСБ оказывают психологическое и физическое насилие в отношении их подзащитного.

С требованием освободить Олега Сенцова кпрезиденту России обратились известные кинорежиссеры Педро Альмодовар, Бертран Тавернье, Кен Лоуч, Анджей Вайда, Кшиштоф Занусси и другие.

Олег Сенцов снял фильм «Гамер» - в 2011 году эта лента попала в программу Роттердамского кинофестиваля. В прошлом году режиссер получил приз за проект новой ленты «Носорог», съемки которой должен был начать летом.

Сенцов является отцом двоих несовершеннолетних детей.