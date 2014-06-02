В бою под Луганском ранены семь пограничников - Тымчук

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук. В то же время, о потерях среди боевиков нет данных.

"Террористы используют минометы и крупнокалиберные пулеметы. При этом к ним постоянно прибывает подкрепление – на данный момент общая численность боевиков достигает 500 чел", - написал Тымчук.

Сегодня около 00.30 до управления Луганского ПО подъехало около 100 вооруженных человек, которые рассредоточились по периметру отряда. Первая атака с применением автоматов и подствольных гранатометов началась около 4 часов и продлилась около 40 минут. Бои продолжаются.

Авиация не может принять участие в бою, поскольку террористы прячутся в жилых домах.