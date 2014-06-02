В бою под Луганском ранены семь пограничников - Тымчук
08:28, 02 июня 2014Политика
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В ходе штурма террористами Луганского погранотряда ранены 7 пограничников.
Террористы атаковали пограничников / Скриншот видео с места боя, youtube
Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук. В то же время, о потерях среди боевиков нет данных.
"Террористы используют минометы и крупнокалиберные пулеметы. При этом к ним постоянно прибывает подкрепление – на данный момент общая численность боевиков достигает 500 чел", - написал Тымчук.
Сегодня около 00.30 до управления Луганского ПО подъехало около 100 вооруженных человек, которые рассредоточились по периметру отряда. Первая атака с применением автоматов и подствольных гранатометов началась около 4 часов и продлилась около 40 минут. Бои продолжаются.
Авиация не может принять участие в бою, поскольку террористы прячутся в жилых домах.
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